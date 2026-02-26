Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmadan Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, İtalyan deviyle oynanan mücadele tarihe geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
26 Şubat 2026 Perşembe
Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.
OSIMHEN TARİHE GEÇTİ
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.
Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı.
Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.
Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.
