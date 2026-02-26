CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmadan Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, İtalyan deviyle oynanan mücadele tarihe geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 09:28
Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a uzatmalarda 3-2 yenilen Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için tur atladı.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Allianz Stadı'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin etkili oyunuyla başladı. Kenar ortalarıyla tehlikeli pozisyonlar yakalayan Juventus, 37. dakikada Manuel Locatelli'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Devrenin devamında başka gol olmadı ve Juventus, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren Juventus, devrenin başlarında 10 kişi kalmasına rağmen oluşturduğu tehlikeli ataklarla goller buldu. Federico Gatti ile 70. dakikada ağları havalandıran ev sahibi ekip, 82. dakikada da Weston McKennie ile durumu 3-0'a getirdi ve karşılaşma uzatmalara gitti.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Uzatmalarda Victor Osimhen'in 105+1. dakikada attığı golle skor, 3-1'e geldi. 119. dakikada da Barış Alper Yılmaz ile golü bulan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılsa da skor avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

OSIMHEN TARİHE GEÇTİ

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla sarı-kırmızılı formayla 13. golüne ulaştı.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.

Victor Osimhen Galatasaray tarihine geçti!

Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. golünü kaydetti.

"Bu bir kabus olmalı"
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 10:19
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı detayları! 09:55
Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! Arda Güler'den F.Bahçe'ye piyango! 09:50
12 Dev Adam Sırbistan'a konuk oluyor 12 Dev Adam Sırbistan'a konuk oluyor 09:45
Süper Lig'de 24. hafta başlıyor! İşte maç programı Süper Lig'de 24. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:43
1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 1. Lig'de 28. hafta başlıyor! İşte maç programı 09:38
Daha Eski
Osimhen Galatasaray tarihine geçti! Osimhen Galatasaray tarihine geçti! 09:28
"Bu bir kabus olmalı" "Bu bir kabus olmalı" 08:50
Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! Osimhen'den flaş sözler: Takımım hayal kırıklığına uğrattı! 07:20
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 03:33
Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Torino'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 03:33
Juventus 10 kişi kaldı! Juventus 10 kişi kaldı! 03:33