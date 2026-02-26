Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 100. maçına çıkarak Fenerbahçe'nin kasasına dev bir gelir daha kazandırdı. İşte Arda Güler'in sözleşmesindeki o madde... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 09:51
21 yaşındaki milli futbolcu böylece önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
BONUS MADDESİ DEVREYE GİRDİ
Arda'nın 100. maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmesindeki bonus maddesi yeniden devreye girdi.
Genç yıldızın Benfica karşısında süre alması, eski kulübü Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.
Fenerbahçe, Arda Güler'i 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euroya kadar ulaşan bonus maddeleriyle Real Madrid'e satmıştı.
Sarı-lacivertliler şu ana kadar bonuslardan 8 milyon Euro gelir elde etti.
Arda'nın 25 maç daha forma giymesi halinde 2 milyon euroluk son bonus da devreye girecek ve toplam bonus geliri 10 milyon euroya ulaşacak.
Bu tabloyla birlikte Arda Güler, Fenerbahçe'ye bonservis dahil şu ana kadar 28 milyon euro kazandırdı.
Genç oyuncu 25 maç daha forma giyerse bu rakam 30 milyon euroya çıkacak.
Ayrıca sözleşmede yer alan maddeye göre Fenerbahçe, Arda'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.
