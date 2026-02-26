CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 100. maçına çıkarak Fenerbahçe'nin kasasına dev bir gelir daha kazandırdı. İşte Arda Güler'in sözleşmesindeki o madde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 09:51
Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Portekiz'de oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'daki rövanşta da hata yapmadı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı ve Real Madrid formasıyla 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

21 yaşındaki milli futbolcu böylece önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

BONUS MADDESİ DEVREYE GİRDİ

Arda'nın 100. maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmesindeki bonus maddesi yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Genç yıldızın Benfica karşısında süre alması, eski kulübü Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Fenerbahçe, Arda Güler'i 2023 yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euroya kadar ulaşan bonus maddeleriyle Real Madrid'e satmıştı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Sarı-lacivertliler şu ana kadar bonuslardan 8 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Arda'nın 25 maç daha forma giymesi halinde 2 milyon euroluk son bonus da devreye girecek ve toplam bonus geliri 10 milyon euroya ulaşacak.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Bu tabloyla birlikte Arda Güler, Fenerbahçe'ye bonservis dahil şu ana kadar 28 milyon euro kazandırdı.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Genç oyuncu 25 maç daha forma giyerse bu rakam 30 milyon euroya çıkacak.

Fenerbahçe'ye Arda Güler'den piyango! Real Madrid'den 28 milyon Euro...

Ayrıca sözleşmede yer alan maddeye göre Fenerbahçe, Arda'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

