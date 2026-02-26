Spor yazarlarından Juventus-Galatasaray maçı değerlendirmesi

Maçın başında Osimhen ile yakaladığımız bir gol pozisyonu vardı. Osimhen çok iyi bir şut çıkardı ama kaleci Perin de topu iyi çeldi. İkinci yarının başında bizim adımıza harika bir gelişme oldu. Portekizli hakem Pinheiro, Kelly'in Barış Alper'in bileğine acımasızca bastığı müdahaleye ikinci sarıyı çıkarmıştı. Kelly ikinci sarıdan atılacakken, VAR Odası, Pinheiro'yu monitöre davet etti. Hakem Pinheiro pozisyonu izledi ve Kelly'e direkt kırmızı kart gösterdi. Juventus, 49'da 10 kişi kaldı. Rams Park'taki maçta da Barış Alper, Cabal'ın kırmızı kart görmesinde başrol oynamıştı. Bravo Barış Alper! Kim durdurabilir seni!