CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Tenis Zeynep Sönmez Merida Açık'ta çeyrek finalde!

Zeynep Sönmez Merida Açık'ta çeyrek finalde!

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda ABD'li rakibi Ann Li'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Tenis Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 10:57
Zeynep Sönmez Merida Açık'ta çeyrek finalde!

Dünya sıralamasının 81. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki organizasyonun tekler 2. turunda, klasmanın 39 numarası Ann Li ile karşılaştı.

WTA 500 düzeyindeki turnuvaya özel davetle katılan Zeynep, ilk turu bay geçen 3 numaralı seribaşı Ann Li'yi 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

WTA turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu, 2024'te WTA 250 seviyesinde olan Merida Açık'ta elde eden 23 yaşındaki milli sporcu, çeyrek finalde dünya 20 numarası İspanyol Cristina Bucsa ile karşılaşacak.

Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Hindistan ve İran detayı: İsrail mi körüklüyor?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! 10:43
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 09:47
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:44
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 09:31
G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor 09:22
Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor 09:15
Daha Eski
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah! Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah! 08:44
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik Kerem: Pes etmeyeceğimizi gösterdik 02:04
Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık Tarık Çetin: 2-0'da tura inandık 02:04