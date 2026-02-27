Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti
Galatasaray'da Juventus maçı sonrası Victor Osimhen'in yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e yaptığı açıklamalara dair uyarı geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 13:05
Öte yandan 'Maçın adamı' olarak seçilen sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen'in maç sonu açıklamaları ise dikkat çekmişti.
Nijeryalı eski futbolcu Ifeanyi Udeze, Osimhen'e bir eleştiride bulundu. Nijerya basınından Soccernet'te yer alan haberde Udeze'nin açıklamaları şu şekilde:
"SÖZLERİNE DİKKAT ETMELİ"
Osimhen iyi oynadı, hepimiz bunu gördük. Gerçekten de sürekli mücadele eden, sahada koşan ve rakiplere baskı yapan oydu. Ama herkes aynı olamaz. Takımdan hayal kırıklığına uğradığını söyledi ama o da takımın bir parçası. Takım arkadaşlarından hayal kırıklığına uğradığını söyledi, sorun da burada başlıyor. Bu, soyunma odasını bölmek anlamına gelir. Bu yüzden söylediklerine dikkat etmeli.
OSIMHEN NE DEMİŞTİ?
Osimhen, Juventus ile oynanan rövanş maçının ardından "Evet, tur atladık ama bir sonraki tura geçip büyük takımlarla oynamak istiyorsak geliştirmemiz gereken çok şey var... Turu geçtik bu rahatlama hissi veriyor ama takımın performansından dolayı biraz hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u sergiledikleri performanstan dolayı kutlarım.
Yani başta gerçekten çok motiveydim. Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı hazırlamaya çalıştım. Onlara Torino'ya gelip galibiyet almaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlattım. Çünkü ben de burada oynadım ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum.
Ama bazılarının biraz çekingen olduğunu düşünüyorum. Onları motive etmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama sanırım bunu tek başıma yapamam. Motive etmeye çalıştım. Kalabalıktan ve tabii ki Juventus'un oyun tarzından biraz korktuklarını gördüm.
Ama ben bu takımı tanıyorum. Eğer geri çekilip oynamalarına izin verirsen, sana zarar verirler. Hatta 10 kişi kaldıklarında bile 11 kişiyken oynadıklarından daha iyi oynayabiliyorlar. Bu yüzden bence geliştirmemiz gereken çok şey var." demişti.
İŞTE O HABER
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.