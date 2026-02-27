CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Galatasaray'da Juventus maçı sonrası Victor Osimhen'in yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e yaptığı açıklamalara dair uyarı geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 13:05
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında, 5-2'lik skorun rövanşında Juventus ile karşı karşıya geldi.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Juventus, maçın normal süresini 3-0 galip tamamlayarak toplam skorda 5-5'lik eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Uzatmalarda ise Galatasaray, 105+2. dakikada Victor Osimhen ve 119. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle toplam skoru 7-5'e getirdi ve son 16 biletini kaptı.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Öte yandan 'Maçın adamı' olarak seçilen sarı-kırmızılıların yıldız ismi Victor Osimhen'in maç sonu açıklamaları ise dikkat çekmişti.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Nijeryalı eski futbolcu Ifeanyi Udeze, Osimhen'e bir eleştiride bulundu. Nijerya basınından Soccernet'te yer alan haberde Udeze'nin açıklamaları şu şekilde:

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

"SÖZLERİNE DİKKAT ETMELİ"

Osimhen iyi oynadı, hepimiz bunu gördük. Gerçekten de sürekli mücadele eden, sahada koşan ve rakiplere baskı yapan oydu. Ama herkes aynı olamaz. Takımdan hayal kırıklığına uğradığını söyledi ama o da takımın bir parçası. Takım arkadaşlarından hayal kırıklığına uğradığını söyledi, sorun da burada başlıyor. Bu, soyunma odasını bölmek anlamına gelir. Bu yüzden söylediklerine dikkat etmeli.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Osimhen, Juventus ile oynanan rövanş maçının ardından "Evet, tur atladık ama bir sonraki tura geçip büyük takımlarla oynamak istiyorsak geliştirmemiz gereken çok şey var... Turu geçtik bu rahatlama hissi veriyor ama takımın performansından dolayı biraz hayal kırıklığına uğradım. Juventus'u sergiledikleri performanstan dolayı kutlarım.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Yani başta gerçekten çok motiveydim. Sahaya çıkmadan önce takım arkadaşlarımı hazırlamaya çalıştım. Onlara Torino'ya gelip galibiyet almaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu anlattım. Çünkü ben de burada oynadım ve bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Ama bazılarının biraz çekingen olduğunu düşünüyorum. Onları motive etmeye ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama sanırım bunu tek başıma yapamam. Motive etmeye çalıştım. Kalabalıktan ve tabii ki Juventus'un oyun tarzından biraz korktuklarını gördüm.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

Ama ben bu takımı tanıyorum. Eğer geri çekilip oynamalarına izin verirsen, sana zarar verirler. Hatta 10 kişi kaldıklarında bile 11 kişiyken oynadıklarından daha iyi oynayabiliyorlar. Bu yüzden bence geliştirmemiz gereken çok şey var." demişti.

Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Juventus maçı sonrası sözleri dikkat çekmişti

İŞTE O HABER

Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi!
G.Saray'ın rakibi belli oluyor! | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
PKK'nın fesih çağrısının yıl dönümünde Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj: Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor!
Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? Levante-Deportivo Alaves maçı hangi kanalda? 13:50
G.Saray'ın rakibi belli oluyor! | CANLI G.Saray'ın rakibi belli oluyor! | CANLI 13:23
F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı F.Bahçe Beko'da o maçlar için tarafsız saha kararı 13:18
İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! İşte 12 Dev Adam'ın Sırbistan maçı kadrosu! 13:13
Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! Nijeryalı eski futbolcudan Osimhen'e uyarı! 13:04
Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Trendyol Süper Lig'de o maçlar ertelendi! 12:32
Daha Eski
Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:07
Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! Wolverhampton-Aston Villa maçı detayları! 11:55
PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! PFDK'dan Dursun Özbek ve G.Saray'a ceza! 11:38
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? 11:15
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04