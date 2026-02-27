Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda kritik bir viraja giren Trabzonspor, Papara Park’ta taraftarı önünde üç puan arayacak. Konuk ekip Fatih Karagümrük ise alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 18:58 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 19:05
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de kritik virajda Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele, haftanın açılış karşılaşması olacak. Geçtiğimiz hafta zirve yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini fırsata çeviren Trabzonspor, aldığı galibiyetle moral depoladı. Zubkov'un kadroya dönüşü teknik ekibin elini güçlendirirken, bordo-mavililer iç saha avantajını kullanarak üst üste galibiyet hedefliyor. Karagümrük cephesinde ise temel hedef savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla skor bulmak. İstanbul'daki ilk maçı 4-3 kaybeden kırmızı-siyahlılar, bu kez sürpriz peşinde. Futbolseverler, Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? sorularının cevabını merak ediyor. bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 24. hafta açılış maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük S.K. karşı karşıya geliyor. Zirve takibini sürdüren bordo-mavililer ile ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karagümrük arasındaki kritik mücadele 27 Şubat Cuma günü oynanacak.

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 27 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İŞTE MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu, Batagov, Savic, Mustafa, Ozan, Bouchouari, Oulai, Augusto, Muçi, Onuachu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Biraschi, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Babicka

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 11 maçta Trabzonspor 8 galibiyet aldı, Karagümrük 1 kez kazandı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı

Bordo-mavililer bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekipte önemli eksikler bulunuyor. Ocak ayında Trabzonspor'un Antalyaspor maçında sakatlanan Oleksandr Zubkov, kas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Kasım ayında Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca, uzun süredir takımdan ayrı ve kadroda yer almıyor. Tim Jabol-Folcarelli ise kulüpten yapılan sakatlık açıklaması doğrultusunda bu karşılaşmada görev alamayacak.

KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM

Konuk ekipte de önemli eksikler göze çarpıyor. Joao Camacho ve Daniel Johnson, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Ligde son sırada bulunan Karagümrük, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek çıkış arıyor.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
