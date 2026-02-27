Fatih Tekke: Galatasaray maçına kadar...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'Ü konuk ediyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"GALATASARAY MAÇINA KADAR EN ZOR MAÇIMIZ"

"Geçen hafta herkes 3'lü oynadık diye falan konuştu, öyle bir şey yok. 3 stoperle yine oynuyoruz ama 3'lü oynamıyoruz. Biz bir senedir rakibimize baskı yaparken bazen 3'lü oluruz, bazen 4'lü. Top bizdeyken konumlanmalarımız var ama şunu söyleyeyim. Bir haftadır özellikle oyuncularıma, hatta başkanımızla da konuştum. Galatasaray maçına kadar çok zor periyot ama kazanabileceğimiz maçlar gibi gözüküyor. Bence içlerindeki en zor maç bu."

"KOLAY GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Çok klasik gibi gözüküyor ama değil. Hocalarını tebrik ederim özellikle. Yeni aldıkları oyuncular ve yavaş yavaş ritim bulan bir Karagümrük ve oyundaki konumlanmaları, merkezde çok kalabalıklar. Eğer baskı şiddetlerimiz iyi olmazsa sıkıntı çıkartılar. Anlarda çok istemedikleri şeyler yaşadılar. İçeride oynuyoruz, buna hazırlıklıyız. Bugün yine özellikle çalıştığımız şey, merkezden top kaptırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla kimsenin öyle düşündüğü gibi kolay maç falan değil onu da söyleyeyim. Umarım kolay geçer ama ben kolay geçeceğini düşünmüyorum."