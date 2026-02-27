CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Başakşehir ile Konyaspor arasında oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 19:47 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 20:01
RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başladı. Ligin 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Başakşehir'in ev sahibi olduğu karşılaşmadan iki takım da mutlaka galibiyet peşinde. RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor arasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Opoku, Operi, Umut, Kemen, Yusuf, Shomurodov, Fayzullaev, Selke

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Adil, Arif, Berkan, Morten, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Kramer

