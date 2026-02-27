Fenerbahçe Medicana evinde set vermeden kazandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti. Fenerbahçe Medicana bu mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 20:14
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Bahçelievler Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden setler sonucu 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Kıral, Seçkin Yener

Fenerbahçe Medicana: Milenkovic, Dicle Nur Babat, Arelya Karasoy, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Bedart (Gülce Güçtekin, Sude Hacımustafaoğlu, Hande Baladın)

Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Fatma Nur Yılmaz, Jaksic, Reid, Eda Say, Nikolova (Berre İnce, Sema Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Ceylan Arısan, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-11, 25-11, 25-14

Süre: 64 dakika (21, 21, 22)

