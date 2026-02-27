Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 24. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük S.K., Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz hafta rakiplerinin puan kaybettiği haftada aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bordo-mavililer, taraftarı önünde bir kez daha kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Teknik heyetin yüzünü güldüren gelişme ise sakatlığını atlatan Zubkov'un kadroya dönmesi oldu. İç sahadaki atmosferin de Trabzonspor adına önemli bir avantaj olması bekleniyor. Konuk ekip Karagümrük ise son haftalarda oyun direnci gösterse de skor üretmekte zorlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, disiplinli savunma anlayışıyla Trabzon deplasmanından puan çıkarmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan gol düellosunu Trabzonspor 4-3 kazanmıştı. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu mu? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 24. hafta açılış maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük S.K. karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele 27 Şubat Cuma günü oynanacak.

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 27 Şubat Cuma akşamı saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'taki mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor muhtemel 11'i: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Okay, Augusto (Zubkov), Muçi, Mustafa, Onuachu

Fatih Karagümrük muhtemel 11'i: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ, Kranevitter, Berkay, Verde, Babicka, Larsson

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Murat Ergin Gözütok olurken dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 12. RANDEVU

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, lig tarihinde 12. kez karşı karşıya gelecek. 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 11 maçta:

Trabzonspor 8 galibiyet aldı

Karagümrük 1 kez kazandı

2 maç beraberlikle sonuçlandı

Bordo-mavililer bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-3 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Ev sahibi ekipte önemli eksikler bulunuyor. Ocak ayında Trabzonspor'un Antalyaspor maçında sakatlanan Oleksandr Zubkov, kas sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Kasım ayında Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca, uzun süredir takımdan ayrı ve kadroda yer almıyor. Tim Jabol-Folcarelli ise açıklanmayan sakatlığı nedeniyle maçta görev alamayacak. Teknik heyet, bu eksiklere rağmen iç saha avantajını kullanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM

Konuk ekipte de önemli eksikler göze çarpıyor. Joao Camacho ve Daniel Johnson, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamayacak. Ligde son sırada bulunan Karagümrük, Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek çıkış arıyor.

