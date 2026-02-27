CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonrası öz eleştiri!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonrası öz eleştiri!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:34 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 22:43
Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç sonrası öz eleştiri!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Zirve yarışında çok önemli 3 puan alan Fırtına'da Teknik Direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız.

"TAKIMI KURCALADIĞIMIZ YOK"

"Oyuncularımın hepsini tebrik ederim ama bu tür maçları daha duygulu oynamamız lazım. Biz oynamaya çalışan bir ekibiz. Pas, pas, pas... Pas olmazsa oynamayı düşünemezsiniz ama biz oynamak zorundayız. Birilerinin dediği gibi takımı kurcaladığımız falan yok. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz."

"OZAN MAÇIN EN İYİLERİNDENDİ"

"Ozan bence maçın en iyilerinden biriydi. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Folcarelli'nin olmayışı ikici topları kazanmada fark yaratıyor ancak mevcut durumda oyuncularım iyi uyum sağlıyor"

"İKİNCİ YARI DAHA İYİYDİK"

"İlk yarı üretemeyen ama topa sahip bir takım vardı. Efektif ve aktif değildik. İkinci yarı istediğimiz gibi kontrol eden ve daha iyi duran bir formasyon oldu. Duran toplardan arka arkaya gelen iki gol maçı bizim için kolaylaştırdı. Bugün oynayan tüm oyuncularımı tebrik ederim."

