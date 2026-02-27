RAMS Başakşehir ikinci yarıda açıldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçtan galip ayrılan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.
Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 52 ve 61. dakikalarda Davie Selke kaydetti.
RAMS Başakşehir bu sonuçla puanını 39'a yükseltirken, bu sezonki 11. yenilgisini alan TÜMOSAN Konyaspor 23 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir, 7 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe'yi konuk edecek. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 Mart Pazar günü aynı saatte Kasımpaşa'yı ağırlayacak.