Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçı bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçı bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

1. Lig’de 28. hafta heyecanı, alt ve üst sıraları yakından ilgilendiren stratejik bir mücadeleye sahne oluyor. 7 puanla 19. sırada bulunan ve ligde kalma umutlarını mucizelere bırakan Atakaş Hatayspor, sahasında 45 puanla 5. sırada yer alan ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Sipay Bodrum FK’yı ağırlıyor. Teknik direktör Bekir İrtegün yönetimindeki Hatay ekibi, taraftarı önünde direnç göstererek prestij ve moral ararken; konuk ekip, üst üste gelen puan kayıplarının ardından bu deplasmanda hata yapmayarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Bodrum ekibi, sezonun ilk yarısında rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti. Peki Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:35
Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçı bilgileri: Saat kaçta, hangi kanalda?

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki önemli karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Ev sahibi Hatayspor'da teknik heyet, cezalı ve lisans sorunları yaşayan isimlerin yokluğunda kısıtlı bir kadroyla mücadele edecek. Savunma güvenliğini ön planda tutarak rakibini durdurmaya çalışacak olan bordo-beyazlılar, taraftar desteğiyle sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Konuk ekip Bodrum FK cephesinde ise teknik adam Burhan Eşer, mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Ege temsilcisinde cezalı oyuncuların eksikliği hissedilse de, geniş kadro yapısıyla bu açığın kapatılması hedefleniyor. İşte Akdeniz'deki bu kritik randevuya dair tüm detaylar...

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK maçı, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK MAÇI CANLI İZLR | TRT SPOR

Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi (Hatay)

Kanal: TRT Tabii Spor 6

Orta Hakem: Abdullah Buğra Taşkınsoy

1. Yardımcı Hakem: Kerem Kalkan

2. Yardımcı Hakem: Orhun Aydın Duran

Dördüncü Hakem: Hatem Yarar

AVAR: Bozkurt Berker

AVAR: İbrahim Yılmaz

