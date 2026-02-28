Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı forvetleri belli oldu! İşte Osimhen'in sıralamadaki yeri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en hızlı forvetleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:26
20- Maximilian Beier | 32.69 km/h | Borussia Dortmund

19- Ayoub El Kaabi | 32.74 km/h | Olimpiakos

18- Marcus Thuram | 32.80 km/h | Inter

17- Alexander Sörloth | 32.81 km/h | Atletico Madrid

16- Nicolo Tresdoli | 32.97 km/h | Club Brugge

15- Omar Marmoush | 33.06 km/h | Manchester City

14- Senny Mayulu | 33.25 km/h | Paris Saint Germain

13- Viktor Gyökeres | 33.26 km/h | Arsenal

12- Camilo Duran | 33.32 km/h | Karabağ

11- Victor Osimhen | 33.45 km/h | Galatasaray

10- Randal Kolo Muani | 33.60 km/h | Tottenham

9- Andreas Helmersen | 33.83 km/h | Bodo Glimt

8- Dusan Vlahovic | 33.87 km/h | Juventus

7- Luis Suarez | 33.92 km/h | Sporting Lizbon

6- Gonzalo Garcia | 34.09 km/h | Real Madrid

5- Christian Kofane | 34.84 km/h | Bayer Leverkusen

4- Erling Haaland | 34.87 km/h | Manchester City

3- Hugo Ekitike | 34.91 km/h | Liverpool

2- Lois Openda | 35.16 km/h | Juventus

1- Kylian Mbappe | 35.67 km/h | Real Madrid

