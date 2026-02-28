Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı forvetleri belli oldu! İşte Osimhen'in sıralamadaki yeri
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en hızlı forvetleri belli oldu. Peki Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen kaçıncı sırada yer aldı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:22 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:26
17- Alexander Sörloth | 32.81 km/h | Atletico Madrid
16- Nicolo Tresdoli | 32.97 km/h | Club Brugge
15- Omar Marmoush | 33.06 km/h | Manchester City
14- Senny Mayulu | 33.25 km/h | Paris Saint Germain
13- Viktor Gyökeres | 33.26 km/h | Arsenal
12- Camilo Duran | 33.32 km/h | Karabağ
11- Victor Osimhen | 33.45 km/h | Galatasaray
10- Randal Kolo Muani | 33.60 km/h | Tottenham
9- Andreas Helmersen | 33.83 km/h | Bodo Glimt
8- Dusan Vlahovic | 33.87 km/h | Juventus
7- Luis Suarez | 33.92 km/h | Sporting Lizbon
6- Gonzalo Garcia | 34.09 km/h | Real Madrid
5- Christian Kofane | 34.84 km/h | Bayer Leverkusen
4- Erling Haaland | 34.87 km/h | Manchester City
3- Hugo Ekitike | 34.91 km/h | Liverpool
2- Lois Openda | 35.16 km/h | Juventus
1- Kylian Mbappe | 35.67 km/h | Real Madrid
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.