Usta yazarlar Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi

Disiplin Kurulu, yaklaşık 15 bin Trabzonspor taraftarının kartlarını bloke etmiş. Hepsini anladım da… (Bu arada başka takımların statlarında 20-25 bin taraftar toplu halde hakeme küfür ederken, bu Disiplin Kurulu acaba nerede?

Disiplin Kurulu'nun gücü sadece Trabzonspor'a mı yetiyor! Bu nasıl bir futbol adaleti!) Geriye kalan koltuklar neden bu kadar boş! Bu takım zirve yarışının içinde ve tribünlerinde bir avuç taraftarı var!

Trabzonspor, dar ve mütevazı kadrosu ile adeta suda ateş yakıyor.

Başarı ise başarı! Futbol ise futbol!

Hoca ise hoca! Her şey tamam.

Ama zincirin en önemli halkası olan taraftar tribünlerde yok!





Trabzonspor, Karagümrük karşısında ilk yarıda adeta orta sahası olmadan oynadı. Oulai tek başına ne yapabilirdi ki… Bouchouari ayağına aldığı her topu ya rakibine kaptırıyor, ya da pas hatası yapıyor.

Fatih Tekke, üçlü savunma anlayışı ile maça başladı. Üç stoperden Batagov sol bek gibi sık sık ileri çıkarken, Saviç yine yaptı yapacağını.

Bu kez ağır olmanın getirdiği hatadan daha facia olanı yaptı.

Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu seyretti resmen.

Ne çevre kontrolü yaptı Saviç, ne de topu almaya çalıştı.

Verde araya girdi ve skoru eşitledi.

Saviç tecrübesindeki bir stoper nasıl böyle bir hata yapar!

Trabzonspor'un 'gökdeleni' Onuachu'nun attığı kafa golünde Ozan Tufan'ın asisti harikaydı.



