Kasımpaşa-Çaykur Rizespor canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndak, zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik heyet, kart cezalıları ve önemli sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Özellikle orta saha ve savunma hattındaki kritik eksikler, teknik direktörün oyun planında zorunlu değişikliklere gitmesine neden olabilir. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden tarzını bu maçta da sürdürmeyi planlıyor. İşte İstanbul'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fofana; Hojr, Sagnan, Pala, Sakaydın; Laci, Antalyalı, Olawoyin; Mihaila, Dervişoğlu, Mebude

Çaykur Rizespor: Ganniotis; Çörek.i, Opoku, Arousi, Frimpong; Baldursson, Kahveci; Buljubasic, Benedyczak, Diabate; Tosun

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)

Kanal: beIN Sports 1

Orta Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

1. Yardımcı Hakem: Mustafa Şavranlar

2. Yardımcı Hakem: Mert Bulut

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

VAR: İsmet Arzuman

AVAR: Ergin Turan

AVAR: Hüseyin Demir

AVAR: Mehmet Kerem Güven