CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Kasımpaşa-Çaykur Rizespor canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig’de 24. haftanın Cumartesi mesaisi, İstanbul’un kalbinde başlıyor. 20 puanla 16. sırada yer alan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden Kasımpaşa, sahasında 24 puanla 11. sırada bulunan Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Son haftalarda puan kayıplarıyla sarsılan ve ligin alt sıralarına demir atan ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açmayı hedeflerken; Recep Uçar yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizmeye çalışan Rizespor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek hem puan farkını açmak hem de ilk 10 hedefine bir adım daha yaklaşmak niyetinde. Peki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:12
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor canlı yayın: Ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndak, zorlu mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Ev sahibi Kasımpaşa'da teknik heyet, kart cezalıları ve önemli sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Özellikle orta saha ve savunma hattındaki kritik eksikler, teknik direktörün oyun planında zorunlu değişikliklere gitmesine neden olabilir. Konuk ekip Çaykur Rizespor cephesinde ise teknik direktör Recep Uçar, deplasmanda topa sahip olan ve oyunu domine eden tarzını bu maçta da sürdürmeyi planlıyor. İşte İstanbul'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Fofana; Hojr, Sagnan, Pala, Sakaydın; Laci, Antalyalı, Olawoyin; Mihaila, Dervişoğlu, Mebude

Çaykur Rizespor: Ganniotis; Çörek.i, Opoku, Arousi, Frimpong; Baldursson, Kahveci; Buljubasic, Benedyczak, Diabate; Tosun

KASIMPAŞA-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu (İstanbul)

Kanal: beIN Sports 1

Orta Hakem: Adnan Deniz Kayatepe

1. Yardımcı Hakem: Mustafa Şavranlar

2. Yardımcı Hakem: Mert Bulut

Dördüncü Hakem: Ömer Faruk Gültekin

VAR: İsmet Arzuman

AVAR: Ergin Turan

AVAR: Hüseyin Demir

AVAR: Mehmet Kerem Güven

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
F.Bahçe'li yıldıza N. Forest kancası!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da dumanlar yükseliyor | Operasyonun ortağı ABD
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
İşte Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez Merida Açık'a veda etti! Zeynep Sönmez Merida Açık'a veda etti! 09:43
Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! 09:41
Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! 09:41
Göztepe-İkas Eyüpspor maçı detayları! Göztepe-İkas Eyüpspor maçı detayları! 09:37
F.Bahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor! F.Bahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor! 09:16
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 09:12
Daha Eski
Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor 08:58
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 00:49
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 00:49
F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! 00:48