Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe-İkas Eyüpspor CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-İkas Eyüpspor CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 24. hafta heyecanı, Ege’nin incisi İzmir’de kritik bir eşleşmeye sahne oluyor. 41 puanla 5. sırada yer alan ve son 3 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla sarsılan Göztepe, sahasında 21 puanla 15. sırada bulunan İkas Eyüpspor’u ağırlıyor. Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak hem Avrupa potasındaki yerini korumak hem de üzerindeki ölü toprağını atmak istiyor. Atila Gerin yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden konuk ekip ise, zorlu İzmir deplasmanından puan çıkararak düşme hattıyla arasındaki farkı koruma niyetinde. Peki Göztepe-İkas Eyüpspor maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:37 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:39
Göztepe-İkas Eyüpspor CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gürsel Aksel Stadı'ndaki zorlu Göztepe-İkas Eyüpspor mücadelesini hakem Batuhan Kolak yönetecek. Ev sahibi Göztepe'de teknik heyet, özellikle savunma hattında yaşanan dağınıklığı gidermek için hafta boyunca taktiksel çalışmalar yürüttü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan bazı kilit isimlerin kadroya dönecek olması camiayı umutlandırırken, kaptanın yokluğunda sahada kimin liderlik yapacağı merak konusu. Konuk ekip Eyüpspor cephesinde ise disiplinli savunma ve hızlı kontra ataklar en büyük silah olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı, Göztepe şimdi bu yenilginin rövanşını alarak taraftarıyla barışmak istiyor. İşte İzmir'deki dev randevuya dair tüm teknik detaylar...

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Göztepe-İkas Eyüpspor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe-İkas Eyüpspor MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Allan Godoi, Heliton, Bokele; Cherni, Miroshi, Dennis, Bayrak; Krastev; Janderson, Juan Santos

İkas Eyüpspor: Yılmaz; Ulvan, Gezek, Onguene, Meras; Akbaba, Taşkın, Legowski; Torres, Bozok, Pintor

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 20.00

Stat: Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)

Kanal: beIN Sports 2

Orta Hakem: Batuhan Kolak

1. Yardımcı Hakem: Selahattin Altay

2. Yardımcı Hakem: Serdar Osman Akarsu

Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen

VAR: Cem Papila

AVAR: Levent Ergen

AVAR: Ahmet Sula

AVAR: Bülent Kılıç

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
