Göztepe-İkas Eyüpspor CANLI YAYIN | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki zorlu Göztepe-İkas Eyüpspor mücadelesini hakem Batuhan Kolak yönetecek. Ev sahibi Göztepe'de teknik heyet, özellikle savunma hattında yaşanan dağınıklığı gidermek için hafta boyunca taktiksel çalışmalar yürüttü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan bazı kilit isimlerin kadroya dönecek olması camiayı umutlandırırken, kaptanın yokluğunda sahada kimin liderlik yapacağı merak konusu. Konuk ekip Eyüpspor cephesinde ise disiplinli savunma ve hızlı kontra ataklar en büyük silah olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı, Göztepe şimdi bu yenilginin rövanşını alarak taraftarıyla barışmak istiyor. İşte İzmir'deki dev randevuya dair tüm teknik detaylar...

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Göztepe-İkas Eyüpspor karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe-İkas Eyüpspor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe-İkas Eyüpspor MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Allan Godoi, Heliton, Bokele; Cherni, Miroshi, Dennis, Bayrak; Krastev; Janderson, Juan Santos

İkas Eyüpspor: Yılmaz; Ulvan, Gezek, Onguene, Meras; Akbaba, Taşkın, Legowski; Torres, Bozok, Pintor

Göztepe-İkas Eyüpspor MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 20.00

Stat: Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu (İzmir)

Kanal: beIN Sports 2

Orta Hakem: Batuhan Kolak

1. Yardımcı Hakem: Selahattin Altay

2. Yardımcı Hakem: Serdar Osman Akarsu

Dördüncü Hakem: Alpaslan Şen

VAR: Cem Papila

AVAR: Levent Ergen

AVAR: Ahmet Sula

AVAR: Bülent Kılıç