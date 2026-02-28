CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Şampiyonluk sezonu sonrası en iyi dönem yaşanıyor

Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Şampiyonluk sezonu sonrası en iyi dönem yaşanıyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezonki puanına şimdiden ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:22
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Şampiyonluk sezonu sonrası en iyi dönem yaşanıyor

Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz ekibi, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 51 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürürken, geçen sezon lig sonundaki puana da sahip oldu.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Şampiyon olduğu sezonun 24. haftasında 57 puanla 1. sırada yer alan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 41 puanla 5. sırada, 2023-2024 sezonunda 37 puanla 4. sırada, 2024-2025 sezonunda 32 puanla 10. sırada söz konusu haftayı kapadı.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 24 hafta sonunda 51 puanla 3. sırada yer alarak son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

SON 6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezondaki en golcü dönemini yaşıyor.

En son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol atan Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda 31, 2021-2022 sezonunda 42, 2022-2023 sezonunda 39, 2023-2024 sezonunda 38, 2024-2025 sezonunda 39 gol kaydetti.

