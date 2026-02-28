CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı!

Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 12:02
Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu. AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Kocaelispor - Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

F.Bahçe'ye o isimden kötü haber!
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? 11:31
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:22
Newcastle United-Everton maç bilgileri! Newcastle United-Everton maç bilgileri! 11:20
Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! 11:04
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 10:55
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! 10:52
Daha Eski
Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:35
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... 10:22
G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! 10:18
Nesrin Baş bronz madalya kazandı! Nesrin Baş bronz madalya kazandı! 10:13
Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! 10:11
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... 00:49