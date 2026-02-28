Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor - Beşiktaş maçının VAR'ı Bülent Birincioğlu oldu. AVAR'da ise Anıl Usta yer alacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Kocaelispor - Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.