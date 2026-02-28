Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, haziran ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek ve takımından ayrılacak o ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:50
Arjantinli savunmacı, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte boşa çıkma kararı aldı.
JUVENTUS DA DEVREDE
Fenerbahçe, ara transfer döneminde de 28 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunmuştu.
Senesi, Bournemouth'taki performansıyla Premier Lig'de adından söz ettirdi.
Milliyet'in haberine göre, Senesi önemli takımları peşine taktı.
Marcos Senesi için son olarak Juventus da gündeme gelmişti.
Bournemouth forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Senesi, savunma performansının yanı sıra 4 asist de yaptı.
