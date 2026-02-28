CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamaları şimdiden başladı. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, haziran ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek ve takımından ayrılacak o ismi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:50
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Fenerbahçe yaz transfer döneminde savunma bölgesini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Listedeki ilk isim daha önce de sık sık gündeme gelen ve sözleşmesi bitecek olan Marcos Senesi.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

SÖZLEŞME TEKLİFİNE RET

Başarılı stoper, Bournemouth'u yeni kontrat için yaptığı 4 teklifi de geri çevirdi.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Arjantinli savunmacı, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte boşa çıkma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

JUVENTUS DA DEVREDE

Fenerbahçe, ara transfer döneminde de 28 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunmuştu.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Senesi, Bournemouth'taki performansıyla Premier Lig'de adından söz ettirdi.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Milliyet'in haberine göre, Senesi önemli takımları peşine taktı.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Marcos Senesi için son olarak Juventus da gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!

Bournemouth forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Senesi, savunma performansının yanı sıra 4 asist de yaptı.

F.Bahçe'ye o isimden kötü haber!
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? 11:31
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:22
Newcastle United-Everton maç bilgileri! Newcastle United-Everton maç bilgileri! 11:20
Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! 11:04
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 10:55
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! 10:52
Daha Eski
Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:35
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... 10:22
G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! 10:18
Nesrin Baş bronz madalya kazandı! Nesrin Baş bronz madalya kazandı! 10:13
Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! 10:11
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... 00:49