CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United-Manchester City maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Leeds United-Manchester City maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de 28. hafta, futbolseverleri İngiltere’nin en köklü rekabetlerinden birine davet ediyor. 56 puanla 2. sırada yer alan ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını kapatmak için hata lüksü olmayan Manchester City, sahasında 31 puanla 15. sırada bulunan Leeds United’ın konuğu oluyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri, son 5 maçta aldığı 4 galibiyetin moraliyle şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak isterken; Daniel Farke yönetimindeki Leeds United, son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürüp dev rakibi karşısında sürpriz bir puan alarak nefes almak niyetinde. Peki Leeds United-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:54
Leeds United-Manchester City maçı izle: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Leeds United-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Elland Road'daki kritik mücadeleyi hakem Peter Bankes yönetecek. Konuk ekip Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakatlıkları süren Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic'in yokluğunda kadroda rotasyona gidebilir; ancak Phil Foden ve Erling Haaland gibi yıldızların formda oluşu City'nin en büyük kozu. Ev sahibi Leeds United cephesinde ise sakatlığı süren birkaç isme rağmen, son haftalarda deplasmanda alınan Chelsea ve Aston Villa beraberlikleri takıma büyük bir özgüven aşılamış durumda. Daniel Farke, taraftarının önünde disiplinli bir savunma ve hızlı kontra ataklarla City'nin oyununu bozmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışı mı, yoksa ligde kalma mücadelesi mi ağır basacak? İşte Ada'daki dev randevuya dair tüm detaylar...

Leeds United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Leeds United-Manchester City nkarşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

Leeds United-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United-Manchester City maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen...
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? 11:31
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:22
Newcastle United-Everton maç bilgileri! Newcastle United-Everton maç bilgileri! 11:20
Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! 11:04
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 10:55
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! 10:52
Daha Eski
Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! Hatayspor-Bodrum FK maçı detayları! 10:35
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen... 10:22
G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! G.Saray 2025-2026 retro formalarını tanıttı! 10:18
Nesrin Baş bronz madalya kazandı! Nesrin Baş bronz madalya kazandı! 10:13
Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! Vanspor FK-Erzurumspor FK maç bilgileri! 10:11
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa... 00:49