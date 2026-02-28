CANLI SKOR ANA SAYFA
Burnley-Brentford maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig’de 28. hafta, Lancashire bölgesinde kritik bir mücadeleye sahne oluyor. 19 puanla 19. sırada yer alan ve lige tutunma mücadelesinde artık hata lüksü kalmayan Burnley, sahasında 40 puanla 7. sırada bulunan ve tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Brentford’ı ağırlıyor. Scott Parker yönetimindeki ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Chelsea deplasmanından aldığı son dakika puanıyla yakaladığı morali galibiyetle taçlandırmak isterken; sezonun flaş ekibi Brentford, deplasmanda kazanarak Şampiyonlar Ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. Burnley’nin hayatta kalma arzusu mu, yoksa Brentford’ın hücum gücü mü galip gelecek? Peki Burnley-Brentford maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:43
Burnley-Brentford maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Burnley-Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Turf Moor'daki zorlu karşılaşma için geri sayım başladı. Ev sahibi Burnley'de teknik direktör Scott Parker, sakatlıkları süren Zeki Amdouni, Jordan Beyer ve Josh Cullen gibi kilit isimlerin yokluğunda kadroda revizyona gitmek zorunda. Ancak geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girip puanı getiren Zian Flemming'in bu kez ilk 11'de olması bekleniyor. Konuk ekip Brentford cephesinde ise işler yolunda; ligin gol krallığı yarışında zirveyi zorlayan Igor Thiago, bu maçta da en büyük koz olacak. Deplasmanda son 5 maçının 4'ünü kazanan konuk ekip, favori çıktığı bu randevuda sürprize izin vermemek niyetinde. İşte Ada'daki bu kritik eşleşmeye dair tüm detaylar...

Burnley-Brentford MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Burnley-Brentford karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-Brentford MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Brentford maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Burnley-Brentford MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Worrall, Esteve; Laurent, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys; Edwards, Anthony; Flemming

Brentford: Kelleher; Collins, Ajer, Van den Berg, Henry; Henderson, Janelt; Ouattara, Jensen, Schade; Thiago

