CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig CANLI izle | Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI izle | Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 28. hafta, kuzeyin ateşli atmosferinde iki köklü kulübün mücadelesine sahne oluyor. 36 puanla 11. sırada yer alan Newcastle United, sahasında 37 puanla hemen iki basamak üzerinde, 9. sırada bulunan Everton’ı ağırlıyor. Eddie Howe yönetimindeki ev sahibi, taraftarı önünde kazanarak rakibini altına almayı ve Avrupa potasına yeniden göz kırpmayı hedeflerken; David Moyes'in Everton’ı, deplasmanda alacağı puanlarla ilk 10’daki yerini sağlamlaştırma niyetinde. Peki Newcastle United-Everton maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:20
CANLI izle | Newcastle United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Stuart Attwell yönetecek. Ev sahibi Newcastle United'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor; özellikle orta sahada Bruno Guimaraes ve savunmada Fabian Schar'ın yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Ancak Anthony Gordon ve Sandro Tonali gibi isimlerin formda oluşu, hücum hattında Newcastle'ın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Everton cephesinde ise Jack Grealish'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak olması hücum opsiyonlarını kısıtlasa da, Thierno Barry ve Iliman Ndiaye gibi isimlerin son haftalardaki yükselen grafiği teknik direktör David Moyes'in elini güçlendiriyor. İşte Ada'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Newcastle United-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Newcastle United-Everton karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Newcastle United-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Everton maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry

ASpor CANLI YAYIN

Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen...
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları: Bahreyn ve Katar'da patlama
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:02
Leeds United-Manchester City maçı hangi kanalda? Leeds United-Manchester City maçı hangi kanalda? 11:54
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer! Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer! 11:43
Burnley-Brentford maçı ne zaman? Burnley-Brentford maçı ne zaman? 11:43
Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? Liverpool-West Ham United maçı hangi kanalda? 11:31
Daha Eski
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:22
Newcastle United-Everton maç bilgileri! Newcastle United-Everton maç bilgileri! 11:20
Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! Bournemouth-Sunderland maç bilgileri! 11:04
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi! 10:55
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! F.Bahçe'ye o isimden kötü haber! 10:52
G.Saray'ın rakibi belli oldu! G.Saray'ın rakibi belli oldu! 00:49