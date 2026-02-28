CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool-West Ham United CANLI izle | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 28. hafta heyecanı, Ada’nın en ikonik stadyumlarından birinde devam ediyor. 45 puanla 6. sırada yer alan ve ilk 4 ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Liverpool, sahasında 25 puanla 18. sırada bulunan ve ateş hattından kurtulmaya çalışan West Ham United’ı ağırlıyor. Arne Slot yönetimindeki ev sahibi, üst üste aldıkları galibiyetlerle yakaladıkları ivmeyi taraftarı önünde sürdürmek isterken; zorlu bir sezon geçiren West Ham, Liverpool deplasmanından puan çıkararak düşme hattının üzerine tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibinin hücum gücü mü, yoksa konuk ekibin ligde kalma direnci mi galip gelecek? Peki Liverpool-West Ham United maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:31
Liverpool-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Stadium'daki kritik mücadeleyi hakem Tim Robinson yönetecek. Ev sahibi Liverpool, son haftalarda savunma disipliniyle dikkat çekiyor; kalesini son üç maçta gole kapatan Merseyside ekibi, bu istikrarı West Ham karşısında da korumak niyetinde. Takımda sakatlıktan dönen bazı kilit isimlerin ilk 11'e monte edilmesiyle hücum hattının daha da canlanması bekleniyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise işler bir hayli zor; deplasman karnesi zayıf olan West Ham, Anfield'da son 10 maçtır puan alamamanın baskısını üzerinde hissediyor. İşte İngiltere'deki bu dev randevuya dair tüm detaylar...

Liverpool-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Liverpool-West Ham United karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-West Ham United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-West Ham United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

West Ham United: Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos

F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
F.Bahçe'ye o isimden kötü haber!
