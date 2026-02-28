CANLI SKOR ANA SAYFA
Bournemouth-Sunderland CANLI YAYIN | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 28. hafta heyecanı, Güney sahilinde Avrupa hayalleri kuran bir ev sahibi ile orta sıralarda tutunmaya çalışan bir konuk ekibi karşı karşıya getiriyor. 38 puanla 8. sırada yer alan ve son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen Bournemouth, sahasında 36 puanla 12. sırada bulunan Sunderland’i ağırlıyor. Andoni Iraola yönetimindeki ev sahibi, iç sahadaki Tottenham ve Liverpool galibiyetlerinin moraliyle bu maçı da kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedeflerken; ligde üst üste 3 mağlubiyet alan Sunderland, bu zorlu deplasmanda kötü gidişata 'dur' demek niyetinde. Peki Bournemouth-Sunderland maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 11:04
Bournemouth-Sunderland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Vitality Stadium'daki kiritk karşılaşmada geri sayım başladı. Ev sahibi Bournemouth'ta teknik direktör Andoni Iraola, sakatlıkları süren Justin Kluivert ve Julio Soler gibi isimlerin yokluğunda kadroda zorunlu değişikliklere gidebilir ancak son haftaların formda ismi Eli Junior Kroupi gol yollarında yine en büyük silah olacak. Konuk ekip Sunderland cephesinde ise teknik direktör Regis Le Bris, sakatlıktan dönen tecrübe abidesi Granit Xhaka'yı muhtemelen ilk 11'de sahaya sürerek orta saha direncini artırmayı planlıyor. İşte Ada'daki bu kritik mücadeleye dair tüm detaylar...

Bournemouth-Sunderland MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Bournemouth-Sunderland karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 15.30'da başlayacak.

Bournemouth-Sunderland MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Sunderland maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bournemouth-Sunderland MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson

Sunderland: Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki, Xhaka; Talbi, Le Fee, Angulo; Isidor

