CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı canlı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı canlı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’de 28. hafta, Van’da nefesleri kesecek bir randevuyla devam ediyor. Topladığı 57 puanla liderlik koltuğuna göz diken Erzurumspor FK, sahasında 38 puanlı İmaj Altyapı Vanspor FK’ya konuk oluyor. 4 maçlık galibiyet serisini katlamak isteyen Erzurum temsilcisi, bu zorlu deplasmandan da zaferle dönerek şampiyonluk yolunda dev bir adımı daha geride bırakmayı hedefliyor. Ev sahibi Vanspor ise, kulüp tarihinde ilk kez 'kapalı gişe' oynanacak bu maçta, lideri devirerek play-off umutlarını yeniden canlandırma peşinde. Van’ın ateşli atmosferi mi, yoksa Erzurum’un liderlik tecrübesi mi galip gelecek? Peki İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 10:11
İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı canlı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibinde teknik heyet, kapalı gişe oynanacak bu maçta taraftar desteğini arkasına alarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Vanspor'da savunma hattındaki bazı eksikliklere rağmen, hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda lideri durduracak özel önlemler alındı. Erzurumspor FK cephesinde ise teknik direktör, deplasmandaki disiplinli oyun yapısını bozmadan sahaya çıkmayı hedefliyor. Konuk ekip, ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olmanın özgüveniyle kalesini gole kapatıp hücumdaki fırsatları değerlendirmek niyetinde. İşte Van'daki tarihi maça dair tüm detaylar...

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLR | TRT SPOR

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Van Atatürk Stadyumu (Van)

Kanal: TRT Spor

Orta Hakem: Çağdaş Altay

1. Yardımcı Hakem: Hüsnü Emre Çelimli

2. Yardımcı Hakem: Murathan Çomoğlu

Dördüncü Hakem: Erdem Temel

VAR: Kemal Çakmak

AVAR: Hayri Çavuşoğlu

AVAR: Mukadder Kardiyen

AVAR: Abdullah Aktürkoğlu

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor
F.Bahçe'li yıldıza N. Forest kancası!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
İsrail İran'a saldırdı! Tahran'da dumanlar yükseliyor | Operasyonun ortağı ABD
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
İşte Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeynep Sönmez Merida Açık'a veda etti! Zeynep Sönmez Merida Açık'a veda etti! 09:43
Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! 09:41
Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! Kocaelispor-Beşiktaş maçından son notlar! 09:41
Göztepe-İkas Eyüpspor maçı detayları! Göztepe-İkas Eyüpspor maçı detayları! 09:37
F.Bahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor! F.Bahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor! 09:16
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 09:12
Daha Eski
Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor Usta yazardan flaş yorum: Adeta suda ateş yakıyor 08:58
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 00:49
Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... Fatih Tekke: Oyuncularımı tebrik ederim ama... 00:49
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 00:49
F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! F.Bahçe'ye Antalya’da coşkulu karşılama! 00:48