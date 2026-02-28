İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı canlı: Saat kaçta ve hangi kanalda?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Van Atatürk Stadyumu'ndaki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibinde teknik heyet, kapalı gişe oynanacak bu maçta taraftar desteğini arkasına alarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Vanspor'da savunma hattındaki bazı eksikliklere rağmen, hafta boyunca yapılan taktik idmanlarda lideri durduracak özel önlemler alındı. Erzurumspor FK cephesinde ise teknik direktör, deplasmandaki disiplinli oyun yapısını bozmadan sahaya çıkmayı hedefliyor. Konuk ekip, ligin en az gol yiyen ekiplerinden biri olmanın özgüveniyle kalesini gole kapatıp hücumdaki fırsatları değerlendirmek niyetinde. İşte Van'daki tarihi maça dair tüm detaylar...

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasındaki İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI HANGİ KANALDA?

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI CANLI İZLR | TRT SPOR

İmaj Altyapı Vanspor FK-Erzurumspor FK MAÇI KÜNYESİ

Tarih: 28 Şubat Cumartesi

Saat: 13.30

Stat: Van Atatürk Stadyumu (Van)

Kanal: TRT Spor

Orta Hakem: Çağdaş Altay

1. Yardımcı Hakem: Hüsnü Emre Çelimli

2. Yardımcı Hakem: Murathan Çomoğlu

Dördüncü Hakem: Erdem Temel

VAR: Kemal Çakmak

AVAR: Hayri Çavuşoğlu

AVAR: Mukadder Kardiyen

AVAR: Abdullah Aktürkoğlu