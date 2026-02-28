CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor!

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 09:16
Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor'a konuk oluyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

NAMAĞLUP TEK TAKIM KONUMUNDA

Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup şekilde yoluna devam eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, bu maçlarda 52 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 21 gol gördü.

İNGİLTERE'DEN DOĞRUDAN ANTALYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe, sıkışık maç programı sebebiyle İngiltere'den doğrudan Antalya'ya hareket etti.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenmesine karşın elenen sarı-lacivertliler, İstanbul'a dönmeden Antalya'ya geçti. Fenerbahçe, Antalya'da bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

