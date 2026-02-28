Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Avrupa arenasındaki görkemli Juventus galibiyetinin ardından bu kez Süper Lig heyecanına sahne oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 biletini cebine koyarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Galatasaray, ligin dişli ekiplerinden Corendon Alanyaspor karşısında seriyi devam ettirmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekibin en büyük güvencesi ise evinde yakaladığı ve adeta bir gelenek haline gelen iç saha performansı. Rams Park'ta çıktığı son 30 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Aslan, bu ünvanını Alanyaspor karşısında da korumak niyetinde. Ancak önündeki 18 güne sıkışmış olan 3 farklı kulvarda çıkacağı 6 maçlık zorlu periyot, teknik heyetin rotasyon ve kart sınırındaki oyuncular konusundaki stratejisini de belirleyici kılacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği bu kritik 90 dakika, sarı-kırmızılı camia için lig maratonundaki en stratejik virajlardan biri olacak. İşte Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçının detayları...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rams Park'ta oynanacak heyecan dolu Galatasaray-Corendon Alanyaspor müsabakası, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Hafta sonu mesaisinin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan bu randevu, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadele, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

#BugünGünlerdenGALATASARAY 💪 🏆 Trendyol Süper Lig 2025-2026 Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 🗓️ 24. Hafta ⚽ C. Alanyaspor 📆 28.02.2026 ⏰ 20.00 🏟️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 📲 #GSvALN pic.twitter.com/cnzRG60vFl — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 27, 2026

GALATASARAY-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Ruan, Hagi Ui-Jo, Güven

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu kritik randevuyu yönetmek üzere Ali Şansalan'ı görevlendirdi. Şansalan'ın yardımcılıklarını üstlenecek hakem heyeti ile VAR odasında görev alacak isimlerin, sahadaki adaleti sağlamak adına titiz bir yönetim sergilemesi bekleniyor.

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI KÜNYESİ

Orta Hakem: Ali Şansalan

1. Yardımcı Hakem: Versan Duran

2. Yardımcı Hakem: Murat Altan

Dördüncü Hakem: Muhammet Ali Metoğlu

VAR: Ahmet Sert

AVAR: Mehmet Ali Yurtsever

AVAR: Abbas Öğraş

AVAR: İbrahim Küçük

GALATASARAY-ALANYASPOR 20. RANDEVUDA

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 maçlık rekabette sarı-kırmızılıların bariz üstünlüğü göze çarpıyor. Cimbom, bu süreçte 13 galibiyet elde ederken, Akdeniz temsilcisi 3 kez sahadan zaferle ayrıldı; 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Aslan'ın toplamda bulduğu 43 gole karşılık, turuncu-yeşilliler 18 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabaka, Mauro Icardi'nin tek golüyle Galatasaray lehine sonuçlanmıştı.

HEM EN ÇOK ATAN HEM EN İYİ AVERAJ

Lider Galatasaray, sadece puan tablosunda değil hücum ve savunma istatistiklerinde de ligin zirvesinde yer alıyor. 23 maçta rakip filelere gönderdiği 55 golle ligin en golcü takımı ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılılar, +38 averajla da rakiplerine büyük fark atmış durumda. Kalesinde gördüğü 17 golle Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olan Aslan, Alanyaspor karşısında da bu dengeyi korumayı amaçlıyor.

GOL YOLLARINDA ICARDI FIRTINASI

Sarı-kırmızılıların hücum hattında Arjantinli yıldız Mauro Icardi, 13 golle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi'yi 9 golle Victor Osimhen takip ederken; Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın 6'şar gollük katkısı Galatasaray'ın skorer kimliğini pekiştiriyor. Orta sahada Gabriel Sara ve Yunus Akgün ise 5'er gollük performanslarıyla hücum çeşitliliğine destek veriyor.

ŞUBAT AYININ FİNALİ ALANYA İLE YAPILIYOR

Oldukça yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Şubat ayındaki 8. resmi müsabakasına çıkacak. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası arasında mekik dokuyan sarı-kırmızılılar, geride kalan 7 maçta 5 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Liderlik koltuğunu 55 puanla elinde tutan Cimbom, Konyaspor mağlubiyetinin ardından Alanyaspor'u devirerek yeniden bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.