Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Christ Inao Oulai: Ligde en üst seviyeye çıkmaya çalışacağız!

Trabzonspor'un Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası, “Takım olarak puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetler almaya ve ligde en üst seviyeye çıkmaya çalışacağız” dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 23:45
Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili ekibin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genel olarak kendi performansından mutlu olduğunu dile getiren Oulai, "Bugün bize karşı oyunu ciddiye alarak oynayan bir rakiple karşılaştık. İlk yarının çok iyi geçtiğini söyleyemem ama ikinci yarı toparladık. Performansımızla 3 puanı alabildik. Üst düzey performansım olan maçlar oldu ama bu en üst düzeylerin arasında yer alır diyemem. Ama genel olarak performansımdan memnun oldum. Takım olarak puan toplayarak yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetler almaya ve ligde en üst seviyeye çıkmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR'UN BAŞARISINA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

Şu anda transferi düşünmediğini maç kazanmayı ve şampiyonluğu kazanmaya odaklandığını dile getiren Oulai, "Ben şu anda Trabzonspor'da oynuyorum. Trabzonspor'un başarısına ve maç kazanmasına odaklanmış durumdayım. Takımla beraber kazanabileceğimiz kadar maç kazanmaya hatta mümkünse ve nasip olursa lig şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumdayım. Çok fazla transfere ya da geleceği düşünen, buna odaklanan birisi değilim. Folcarelli kardeşim gibi onu çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyorum. Fransızca da konuşuyor olması da benim için avantaj. Bana yardımcı oluyor ve açıklamalarda bulunuyor. Kendi açımdan, sahada serbest olmayı, takıma ve hocama yardımcı olmayı tercih eden bir oyuncuyum" diye konuştu.

