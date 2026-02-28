İstanbul’da derbi heyecanı: Beşiktaş-Galatasaray Daikin maçı CANLI | Sultanlar Ligi

Türkiye voleybolunun kalbi, Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki Beşiktaş-Galatasaray Daikin derbisiyle atıyor. Sezonun en beklenen eşleşmelerinden biri olan bu dev randevuda, siyah-beyazlılar taraftar desteğini arkasına alarak sahadan zaferle ayrılmak isterken; Galatasaray Daikin ise güçlü kadrosuyla deplasmanda galibiyet arayacak. İki takım arasındaki rekabeti parkeye taşıyacak olan bu mücadele, sadece teknik kapasitesiyle değil, yüksek tansiyonu ve her iki takımın play-off mücadelesindeki kritik konumuyla da büyük önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DAIKIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki bu heyecan dolu derbi, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek müsabakanın başlama saati ise 13.00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DAIKIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği derbi karşılaşması, voleybolun adresi olan TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçla ilgili tüm anlık gelişmeler ve set sonuçları, naklen yayınla ekran başında olacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DAIKIN MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR YILDIZ