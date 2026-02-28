CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Oviedo-Atletico Madrid maçı ne zaman? Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

La Liga’da 26. hafta, İspanya’nın kuzeyinde zıt kutupların mücadelesiyle sona eriyor. Topladığı 17 puanla ligin son sırasında yer alan ve kümede kalma umutları her geçen hafta azalan Real Oviedo, sahasında 48 puanla 4. sırada bulunan dev rakibi Atletico Madrid’i ağırlıyor. Ligin en çok kırmızı kart gören ekibi olan Oviedo, bu disiplin sorununu aşıp taraftarı önünde tarihi bir sürpriz peşindeyken; Diego Simeone’nin öğrencileri, üst üste üçüncü galibiyetini alarak Barcelona ve Real Madrid’in takibini sürdürmek niyetinde. Atleti’nin maçın ilk 15 dakikasındaki bitirici gücü mü, yoksa Oviedo’nun sahasındaki inatçı savunması mı galip gelecek? Peki Real Oviedo-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:50
Real Oviedo-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Carlos Tartiere'deki zorlu karşılaşmada Oviedo, ligin en az gol yiyen savunmalarından birine karşı gol orucunu bozmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte teknik heyet, özellikle savunma arkasına atılan toplarda Atletico'nun hızlı hücumcularını durdurmak için beşli savunma kurgusunu tercih edebilir. Konuk ekip Atletico Madrid cephesinde ise işler yolunda; geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle moraller tavan yaparken, Julian Alvarez liderliğindeki hücum hattı ligin en zayıf savunmasına karşı gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Simeone'nin ekibi, bu sezon maçların ilk yarılarını domine eden yapısıyla skoru erkenden koparıp maçı rölantiye almayı hedefliyor. İşte İspanya'daki bu kritik geceye dair tüm teknik detaylar...

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Real Oviedo-Atletico Madrid karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Atletico Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Real Oviedo-Atletico Madrid MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Calvo, Lopez; Colombatto, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Sorloth, Alvarez

