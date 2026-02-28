CANLI SKOR ANA SAYFA
COMO-LECCE canlı izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

COMO-LECCE canlı izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 27. hafta heyecanı, göl kenarında hayati bir randevuya sahne oluyor. Topladığı 45 puanla 6. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi potasıyla puan farkını minimuma indiren Como, sahasında 24 puanla 18. sırada bulunan ve düşme korkusunu ensesinde hisseden Lecce’yi ağırlıyor. Cesc Fàbregas yönetimindeki ev sahibi ekip, geçtiğimiz hafta Juventus deplasmanında aldığı görkemli galibiyetin moraliyle Avrupa yürüyüşünü sürdürmek isterken; Lecce, zorlu deplasmandan puan çıkararak alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Peki Como-Lecce maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:51
COMO-LECCE canlı izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Como'da teknik direktör Cesc Fabregas, sakatlığı bulunan birkaç isme rağmen Nicolas Paz gibi formda silahlarıyla maça baskılı başlamayı planlıyor. Ev sahibi, bu sezon iç sahada aldıkları 6-0'lık Torino galibiyeti gibi dominant bir performans sergileyerek taraftarını coşturmak niyetinde. Konuk ekip Lecce cephesinde ise işler bir hayli zor; son 11 maçında sadece 2 galibiyet alabilen güney ekibi, ligin en az gol atan takımlarından biri olmanın sıkıntısını yaşıyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Como-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Como-Lecce karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Lecce maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Como-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira

