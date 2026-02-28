COMO-LECCE canlı izle: Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Como-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadio Giuseppe Sinigaglia'daki kritik mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Como'da teknik direktör Cesc Fabregas, sakatlığı bulunan birkaç isme rağmen Nicolas Paz gibi formda silahlarıyla maça baskılı başlamayı planlıyor. Ev sahibi, bu sezon iç sahada aldıkları 6-0'lık Torino galibiyeti gibi dominant bir performans sergileyerek taraftarını coşturmak niyetinde. Konuk ekip Lecce cephesinde ise işler bir hayli zor; son 11 maçında sadece 2 galibiyet alabilen güney ekibi, ligin en az gol atan takımlarından biri olmanın sıkıntısını yaşıyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Como-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Como-Lecce karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 17.00'de başlayacak.

Como-Lecce MAÇI HANGİ KANALDA?

Como-Lecce maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Como-Lecce MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Como: Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas

Lecce: Falcone; Veiga, Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira