Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında tur atlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da yeni sezonun planlamalarına çevrildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda gelecek sezonda takımdan ayrılacak ilk ismin belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda takviyeler yapmayı ve birçok isimle de yolları ayırmayı planlıyor.
OKAN BURUK, YILDIZ İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim belli oldu.
Bu sezon kayıplara karışan Kaan Ayhan için karar verildi.
Sarı-kırmızılılarda sezon sonu milli oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 515 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.
