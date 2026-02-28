Galatasaray'da flaş ayrılık kararı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında tur atlayan Galatasaray'da gözler bir yandan da yeni sezonun planlamalarına çevrildi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda gelecek sezonda takımdan ayrılacak ilk ismin belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:03
Şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği isimlerin üstünü çizmeye başladı.

Akşam'ın haberine göre; Okan Buruk, 2023'ten bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen yıldız ismin biletini kesti.

GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bu sezon da şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için kollar sıvandı.

Şimdiden transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda takviyeler yapmayı ve birçok isimle de yolları ayırmayı planlıyor.

OKAN BURUK, YILDIZ İSMİN BİLETİNİ KESTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un biletini kestiği ilk isim belli oldu.

Bu sezon kayıplara karışan Kaan Ayhan için karar verildi.

Sarı-kırmızılılarda sezon sonu milli oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı.

Toplam 515 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, skora etki edemedi.

