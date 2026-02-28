CANLI SKOR ANA SAYFA
Barcelona-Villarreal maçı hakkında: Saati, kanalı ve yayın bilgileri!

La Liga’da 26. hafta, İspanya futbolunun en formda iki takımını karşı karşıya getiriyor. 61 puanla liderlik koltuğunda oturan ve evinde bu sezon henüz puan kaybetmeyen Barcelona, 51 puanla 3. sırada yer alan Villarreal’i ağırlıyor. Hansi Flick yönetimindeki Katalan devinde, orta sahanın dinamosu Pedri’nin sakatlıktan dönüşü camiayı heyecanlandırırken; Frenkie de Jong’un sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacak olması moralleri bozdu. Konuk ekip Villarreal ise, ligin en çok gol atan üçüncü takımı olarak geldiği Camp Nou’da, hücum gücüyle lideri devirip Real Madrid ile arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor. Peki Barcelona-Villarreal maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:30
Barcelona-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spotify Camp Nou'daki bu zorlu mücadele için geri sayım başladı. Ev sahibi Barcelona, son haftalarda savunma hattındaki Eric Garcia ve Pau Cubarsi'nin uyumuyla güven tazelerken, ön alanda Lamine Yamal ve Raphinha ikilisiyle rakiplerini boğmaya devam ediyor. Ancak kart cezalısı olan sol bek Gerard Martin'in yokluğu, Joao Cancelo'ya yine ilk 11 kapısını açabilir. Konuk ekip Villarreal cephesinde ise teknik direktör, sakatlıkları bulunan Juan Foyth ve Gerard Moreno gibi kilit isimlerin yokluğunda Alberto Moleiro ve Georges Mikautadze'nin bireysel yeteneklerine güveniyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçın rövanşında, futbolseverleri yine yüksek tempolu bir 90 dakika bekliyor. İşte İspanya'daki bu dev maça dair tüm detaylar...

Barcelona-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Barcelona-Villarreal karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.15'te başlayacak.

Barcelona-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Villarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez

