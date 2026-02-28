CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Inter-Genoa maçı CANLI YAYIN İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 28 Şubat Cumartesi gecesi, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen bir dev ile ligin köklü ekiplerinden birinin mücadelesine sahne oluyor. 64 puanla zirvede yer alan ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı koruyan Inter, sahasında 27 puanla 14. sırada bulunan Genoa’yı konuk ediyor. Ligin en az gol yiyen ve en çok gol atan takımı unvanını elinde bulunduran ev sahibi, taraftarı önünde üç puanı hanesine yazdırarak geri sayımı sürdürmeyi hedeflerken; geçtiğimiz hafta Torino karşısında aldığı galibiyetle moral bulan konuk ekip, Milano deplasmanında katı savunmasıyla sürpriz bir puanın peşinde olacak. Inter’in iç saha dominasyonu mu, yoksa Genoa’nın direnci mi ön plana çıkacak? Peki Inter-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:06
Inter-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekipte teknik heyet, son 7 lig maçını kazanmanın getirdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Defans hattındaki sarsılmaz görüntü ve hücumdaki yüksek verimlilik, Inter'i maçın mutlak favorisi yapıyor. Konuk ekip Genoa cephesinde ise teknik direktör, deplasmandaki zayıf karnını güçlendirmek için daha kompakt bir oyun tercih edecektir. Özellikle son bölümlerde yediği gollerle puanlar kaybeden kırmızı-mavililer, bu kez 90 dakika boyunca konsantrasyonunu korumak niyetinde. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadeleyi Inter deplasmanda kazanmayı başarmıştı. İşte İtalya'da gecenin kapanış maçına dair tüm detaylar...

Inter-Genoa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Inter-Genoa karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Genoa MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Genoa maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Genoa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo

