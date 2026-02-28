Inter-Genoa maçı CANLI YAYIN İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki kritik karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi ekipte teknik heyet, son 7 lig maçını kazanmanın getirdiği özgüvenle sahaya çıkıyor. Defans hattındaki sarsılmaz görüntü ve hücumdaki yüksek verimlilik, Inter'i maçın mutlak favorisi yapıyor. Konuk ekip Genoa cephesinde ise teknik direktör, deplasmandaki zayıf karnını güçlendirmek için daha kompakt bir oyun tercih edecektir. Özellikle son bölümlerde yediği gollerle puanlar kaybeden kırmızı-mavililer, bu kez 90 dakika boyunca konsantrasyonunu korumak niyetinde. Ligin ilk yarısında oynanan çekişmeli mücadeleyi Inter deplasmanda kazanmayı başarmıştı. İşte İtalya'da gecenin kapanış maçına dair tüm detaylar...

Inter-Genoa MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Inter-Genoa karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 22.45'te başlayacak.

Inter-Genoa MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Genoa maçı, S Sport 2 S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Inter-Genoa MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Vitinha, Colombo