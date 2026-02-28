CANLI SKOR ANA SAYFA
MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Trendyol Süper Lig’de haftanın en kritik mücadelelerinden biri Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:42 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:44
Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı anlatım için tıklayın...

Galatasaray-Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Mücadele Cumartesi akşamı saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray'da Konyaspor maçında diz problemi yaşayan Victor Osimhen'in durumu belirsizliğini koruyor. Mauro Icardi ise ağrıları nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı. İki yıldızın durumu teknik heyetin son değerlendirmesine göre netlik kazanacak. Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz arayacak. Özellikle hızlı hücumlarla Galatasaray savunmasını zorlamayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, puan ya da puanlar için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın en büyük kozu, iç sahada yakaladığı olağanüstü performans. Rams Park'ta oynadığı son 30 lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, bu güçlü istatistiğini Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alan Aslan, özellikle büyük maç atmosferlerinde oyunun temposunu erken yükselerek rakiplerine baskı kurmasıyla biliniyor.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Rams Park'ta oynanacak. Galatasaray ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşma 28 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu önemli randevu, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde kritik bir 90 dakikaya çıkacak.

Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1, bu mücadeleyi canlı olarak ekranlara getirecek. Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, zorlu mücadelede düdüğü Ali Şansalan'a emanet etti. Yardımcı hakem kadrosu ve VAR ekibi de karşılaşmada görev alacak. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda hakem kararları büyük önem taşırken, kritik pozisyonlarda VAR müdahaleleri belirleyici olabilir.

GALATASARAY-ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray muhtemel 11'i: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Sane, Lang, Osimhen

Corendon Alanyaspor muhtemel 11'i: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Ruan, Hagi Ui-Jo, Güven

Galatasaray-Alanyaspor maçı canlı

REKABETTE 20. BULUŞMA

Galatasaray ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 20. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Galatasaray bu maçların 13'ünü kazanırken, Alanyaspor 3 galibiyet elde etti; 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

⚽ Gol istatistiklerinde de Cimbom'un net üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Alanyaspor 18 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan mücadeleyi ise Mauro Icardi'nin attığı golle Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Lider Galatasaray, yalnızca puan tablosunda değil, istatistiklerde de dikkat çekiyor. 23 haftada attığı 55 golle ligin en golcü takımı olan sarı-kırmızılılar, +38 averaj ile de fark yaratıyor. Savunma performansında da güçlü bir grafik çizen Aslan, kalesinde gördüğü 17 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda.

Alanyaspor karşısında hem hücum etkinliğini sürdürmek hem de savunma disiplinini korumak isteyen Galatasaray, Rams Park'ta yeni bir galibiyet daha alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

GALATASARAY-CORENDON ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Galatasaray maç günü paylaşımı

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
