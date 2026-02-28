CANLI SKOR ANA SAYFA
Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mönchengladbach-Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin, Bundesliga’da Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Peki bu kritik maç saat kaçta başlayacak? Maç öncesinde merak edilen bir diğer konu ise her iki takımın muhtemel kadroları. Borussia Mönchengladbach, sakatlık ve formsuzluk sorunlarıyla mücadele ederken, Union Berlin son haftalarda toparlanan kadrosuyla sahaya çıkacak.

Borussia Mönchengladbach ile Union Berlin, Bundesliga'da Cumartesi günü kritik bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Peki bu önemli maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı izlenecek? Küme düşme hattında mücadele eden Borussia Mönchengladbach, kötü form grafiğini sonlandırmak ve ligde kalma umutlarını güçlendirmek için Cumartesi öğleden sonra Union Berlin'i Borussia Park'ta ağırlayacak. Die Eisernen ise son hafta Bayer Leverkusen karşısında aldığı galibiyetle moral buldu ve Borussia Park'a momentum kazanmış olarak gidecek.

MONCHENGLADBACH-UNION BERLIN MAÇI NE ZAMAN?

Monchengladbach-Union Berlin maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:30'da başlayacak.

MONCHENGLADBACH-UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Monchengladbach ile Union Berlin arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach muhtemel ilk 11'i: Nicolas, Takai, Elvedi, Diks, Scally, Reitz, Sander, Engelhardt, Ullrich, Honorat, Tabakovic

Union Berlin muhtemel ilk 11'i: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Nsoki, Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn, Ansah, Jeong, Burke

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
