Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı canlı yayın | Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’da 26. hafta heyecanı, Madrid’in işçi semti Vallecas’ta kritik bir randevuya sahne oluyor. 26 puanla 15. sırada yer alan ve son haftalarda galibiyete hasret kalan Rayo Vallecano, sahasında 34 puanla 8. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde puan çıkararak düşme hattıyla arasındaki mesafeyi korumayı hedeflerken; Ernesto Valverde’nin öğrencileri, zorlu deplasmandan zaferle dönerek Avrupa potasındaki rakiplerine 'ben de buradayım' demek niyetinde. Bilbao’nun fiziksel gücü mü, yoksa Rayo'nun Vallecas’taki inatçı kimliği mi ön plana çıkacak? Peki Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:22
Estadio de Vallecas'taki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Rayo Vallecano, son dönemdeki gol yollarındaki suskunluğunu Jorge de Frutos ve Isi Palazon gibi etkili silahlarıyla bozmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte savunma hattındaki Nobel Mendy'nin performansı, Bilbao'nun tehlikeli forvetlerine karşı kritik rol oynayacak. Konuk ekip Athletic Bilbao cephesinde ise sakatlığı süren Nico Williams'ın yokluğu hücum varyasyonlarını kısıtlasa da, Inaki Williams ve Gorka Guruzeta ikilisi gol yollarında en büyük kozlar olacak. Deplasmanda son dönemde daha dirençli bir görüntü sergileyen Bask ekibi, maçın kontrolünü erkenden eline alarak sonuca gitmeyi planlıyor. İşte İspanya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

Athletic Bilbao: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

