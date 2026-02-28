Serdal Adalı, Kocaeli deplasmanında taraftarlarla tribüne girdi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:04
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Kocaelispor karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya geldi ve mücadeleyi takip etmek için deplasman tribününe girdi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor bugün saat 16.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarlarla birlikte Kocaeli Stadyumu'na geldi. Deplasman tribünü önünde taraftarlarla fotoğraf çektiren Adalı, daha sonra siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte tribüne geçti. Serdal Adalı'nın karşılaşmayı deplasman tribününden takip edeceği bildirildi.

