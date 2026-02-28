TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer harekatı şimdiden başladı. Kadrosuna önemli bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, hedefindeki isimlerle temas halindeydi. Ancak Kanarya'nın talip olduğu santrfor için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında bulunan Senegalli golcü, haziran ayında Chelsea'ye geri dönecek.
İngiliz ekibinin transfer planları arasında yer almayan 24 yaşındaki santrforun, yeni sezon itibariyle farklı bir kulüpte kariyerine devam edeceği belirtilmişti.
Ancak Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü Jackson transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Foot Africa'da yer alan habere göre; Milan, Nicolas Jackson transferi için harekete geçti. İtalyan devinin, Serhou Guirassy ile de ilgilendiği ancak Borussia Dortmund forması giyen ismin maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulandı.
Yıldız forvetin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Milan'ın Jackson'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!
Nicolas Jackson bu sezon Bayern Münih'te 22 karşılaşmada boy gösterdi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan forvet, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.
