TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer harekatı şimdiden başladı. Kadrosuna önemli bir forvet takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, hedefindeki isimlerle temas halindeydi. Ancak Kanarya'nın talip olduğu santrfor için İtalyan devi Milan'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:28 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 14:32
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Sarı lacivertlilerde gelecek sezon özellikle forvet hattına yapılacak takviye öncelik haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Bu doğrultuda Kanarya, bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Bu sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen ve Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında bulunan Senegalli golcü, haziran ayında Chelsea'ye geri dönecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

İngiliz ekibinin transfer planları arasında yer almayan 24 yaşındaki santrforun, yeni sezon itibariyle farklı bir kulüpte kariyerine devam edeceği belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Ancak Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü Jackson transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Foot Africa'da yer alan habere göre; Milan, Nicolas Jackson transferi için harekete geçti. İtalyan devinin, Serhou Guirassy ile de ilgilendiği ancak Borussia Dortmund forması giyen ismin maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Yıldız forvetin geleceğinin belirsizliğini koruduğu ve Milan'ın Jackson'ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI!

Nicolas Jackson bu sezon Bayern Münih'te 22 karşılaşmada boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Milan devreye girdi!

Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan forvet, bu maçlarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.

