Ziraat Türkiye Kupası
Le Havre-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Le Havre-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Le Havre - PSG maçı ne zaman oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Ligue 1’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Cumartesi günü Stade Oceane’de futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Le Havre, üst üste üçüncü iç saha galibiyetini hedeflerken; Paris Saint-Germain ise zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. PSG, son haftada Metz’i 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:19
Le Havre-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Le Havre-PSG maçı canlı takip et...

Le Havre – PSG maçı nerede oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma Le Havre'ın evi olan Stade Oceane'de oynanacak ve saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde sürpriz peşinde. PSG ise güçlü kadrosuyla deplasmanda galibiyet arayacak. Özellikle son haftalardaki form grafiği, Paris ekibini maçın favorisi konumuna getiriyor. PSG, Metz karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral buldu. Ancak deplasmanda oynanacak bu zorlu mücadelede sürpriz bir sonuç çıkar mı? Tüm bu soruların cevabı, Cumartesi gecesi saat 23.00'te oynanacak mücadelede belli olacak.

LE HAVRE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Le Havre-PSG maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.

LE HAVRE-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Le Havre muhtemel ilk 11'i: Diaw, Pembele, Doucoure, Lloris, Gourna-Douath, Nego, Kechta, Ndiaye, Zouaoui, Soumare, Boufal

Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11'i: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Kang-in, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Ramos, Barcola

LE HAVRE-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIM

Le Havre maç günü paylaşımı

Paris Saint-Germain maç günü paylaşımı

SON DAKİKA
