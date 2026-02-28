Le Havre-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Le Havre-PSG maçı canlı takip et...
Le Havre – PSG maçı nerede oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Karşılaşma Le Havre'ın evi olan Stade Oceane'de oynanacak ve saat 23.00'te (TSİ) başlayacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde sürpriz peşinde. PSG ise güçlü kadrosuyla deplasmanda galibiyet arayacak. Özellikle son haftalardaki form grafiği, Paris ekibini maçın favorisi konumuna getiriyor. PSG, Metz karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moral buldu. Ancak deplasmanda oynanacak bu zorlu mücadelede sürpriz bir sonuç çıkar mı? Tüm bu soruların cevabı, Cumartesi gecesi saat 23.00'te oynanacak mücadelede belli olacak.
LE HAVRE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Le Havre-PSG maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak.
LE HAVRE-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Le Havre ile PSG arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalında canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11
Le Havre muhtemel ilk 11'i: Diaw, Pembele, Doucoure, Lloris, Gourna-Douath, Nego, Kechta, Ndiaye, Zouaoui, Soumare, Boufal
Paris Saint-Germain muhtemel ilk 11'i: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez, Kang-in, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Ramos, Barcola
LE HAVRE-PARIS SAINT GERMAIN MAÇI CANLI ANLATIM
Le Havre maç günü paylaşımı
𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇. 👊🆚 PSG 🏟️ Stade Océane📻 @ici_hnormandie pic.twitter.com/b7apyH1aeB— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) February 28, 2026
Paris Saint-Germain maç günü paylaşımı
Jour de match au Havre 👊🔜#HACPSG pic.twitter.com/2KymzwKY1v— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 28, 2026