CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda BOTAŞ'ı farklı geçti!

Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda BOTAŞ'ı farklı geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 75-53 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 15:42
Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda BOTAŞ'ı farklı geçti!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 75-53 yendi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin normal sezonunu 17 galibiyet 3 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın play-off çeyrek finaldeki rakibi, Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçının sonucuna göre belli olacak.

Play-off oynayacak BOTAŞ ise 11 galibiyetle sezonu tamamladı. BOTAŞ'ın sıralaması ve play-off çeyrek finaldeki rakibi, diğer maçlardan sonra netlik kazanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Aydın Karaçam, Buğra Çağatay Savaş, Kerem Altıntaş

BOTAŞ: Işık Su Güven 9, Bejedi 9, Tuba Poyraz 6, Dantas 9, Serfa 4, Ayşegül Günay Aladağ 10, Rana Uçar 3, Begüm Demir, İdil Yeniçulha, Defne Çınar, Işılay Eğin 3

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 14, Juhasz 8, Kuier 2, Williams 3, Elif Bayram 8, Sude Yılmaz 6, Gökşen Fitik 8, Johannes 13, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül 1

1. Periyot: 18-15

Devre: 35-42

3. Periyot: 37-57

F.Bahçe istiyordu Milan devreye girdi!
Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler 15:36
Lider Erzurumspor FK 3 golle galip! Lider Erzurumspor FK 3 golle galip! 15:29
Le Havre-PSG maçı bilgileri Le Havre-PSG maçı bilgileri 15:19
Inter-Genoa maçı hangi kanalda? Inter-Genoa maçı hangi kanalda? 15:06
Monaco-Angers maçı bilgileri | Ligue 1 Monaco-Angers maçı bilgileri | Ligue 1 15:05
Serdal Adalı, Kocaeli deplasman tribününde! Serdal Adalı, Kocaeli deplasman tribününde! 15:03
Daha Eski
Serie A | Hellas Verona-Napoli maç bilgisi! Serie A | Hellas Verona-Napoli maç bilgisi! 14:59
Como-Lecce maçı ne zaman? Como-Lecce maçı ne zaman? 14:51
F.Bahçe istiyordu Milan devreye girdi! F.Bahçe istiyordu Milan devreye girdi! 14:28
Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Kocaelispor-Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:22
Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! Galatasaray-Alanyaspor maçı detayları! 14:22
Newcastle United-Everton maç bilgileri! Newcastle United-Everton maç bilgileri! 11:20