Hoffenheim-St. Pauli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | CANLI

Bundesliga’da Cumartesi günü heyecan dorukta! PreZero Arena’da Hoffenheim, St. Pauli’yi ağırlayacak. Peki bu kritik mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Hoffenheim, son galibiyet serisini yeniden başlatmak isterken, St. Pauli ise geçtiğimiz maçtaki zaferin moraliyle deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 16:36
Bundesliga'da Cumartesi günü PreZero Arena'da önemli bir maç oynanacak: Hoffenheim - St. Pauli. Hangi kanalda ve saat kaçta izlenebilir? Hoffenheim, ligde üst üste galibiyetler alarak form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. St. Pauli ise son maçtaki kazanma serisinin devamını getirmek istiyor. Peki, Hoffenheim St. Pauli maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

HOFFENHEIM-ST. PAULI MAÇI NE ZAMAN?

Hoffenheim ile St. Pauli arasındaki Almanya Bundesliga karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Hafta sonu maçları arasında öne çıkan bu mücadele, Bundesliga'da kritik bir puan mücadelesi olarak dikkat çekiyor.

HOFFENHEIM-ST. PAULI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, TSİ 17:30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

HOFFENHEIM KADROSUNDA SAKATLIKLAR VE EKSİKLER

Hoffenheim bu hafta sonu birçok forvet oyuncusundan yoksun olacak:

Tim Lemperle – Ayak bileği sakatlığı

Adam Hlozek – Baldır sakatlığı

William Cole Campbell – Ayak bileği sakatlığı (kiralık)

Bu eksiklikler nedeniyle, hücum hattında Andrej Kramaric ve Bazoumana Toure, Fisnik Asllani'yi destekleyerek kanatlarda görev alacak.

Savunmada ise kritik eksiklikler bulunuyor:

Koki Machida – Ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Bernardo – Sol bek durumu belirsiz

Bu nedenle Hoffenheim'in savunma hattında Robin Hranac ve Ozan Kabak'ın görev alması bekleniyor.

ST. PAULI'DE SAKATLIKLAR VE OLASI KADRO

St. Pauli'de de hücum hattı eksik:

Andreas Hountondji ve Ricky-Jade Jones – Ayak bileği sakatlıkları nedeniyle maçta yok

Connor Metcalfe – Diz sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz

Teknik direktör Blessin, bu eksiklikleri göz önünde bulundurarak hücumda Martijn Kaars'ı santrafor pozisyonunda, kanatlarda ise Danel Sinani ve Joel Chima Fujita'yı kullanmayı planlıyor.

Kalede Nikola Vasilj görev alacak. Savunma hattı ise Tomoya Ando, Hauke Wahl ve Karol Mets üçlüsüyle güçlendirilecek. Uzun süreli sakatlıkların ardından Simon Spari ve David Nemeth'in durumu bu maç için erken olduğundan kadroya dahil edilmeyecek.

HOFFENHEIM-ST. PAULI MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
