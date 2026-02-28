Vaclav Cerny: Önemli olan kazanmaktı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Kara Kartal karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Vaclav Cerny açıklamalarda bulundu.

İŞTE CERNY'NİN SÖZLERİ:

Önemli olan kazanmaktı. Takım olarak büyüyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Duran toplar böyle kısır maçlarda çok önemli oluyor Maçtan önce bunu konuştuk. Bazen kilit açıyorsunuz. Bunu başardık. En önemli şey 3 puan almak ve yolumuza devam ediyoruz.