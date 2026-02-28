Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou: Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşmada tek golü kaydeden Emmanuel Agbadou mücadeleyi değerlendirdi.

İŞTE AGBADOU'NUN SÖZLERİ:

İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlere hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık. Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz.