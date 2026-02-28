CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:55
Samsunspor'un rakibi Rayo Vallecano berabere kaldı!

Temsilcilerimizden Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao ile sahasında 1-1'lik skorla berabere kaldı.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

LaLiga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano, Vallecas Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı. Ev sahibi ekip, Jorge De Frutos'un 35. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Athletic Bilbao, bu gole 47. dakikada Inaki Williams ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Athletic Bilbao 35, Rayo Vallecano ise 27 puana yükseldi.

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

