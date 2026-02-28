CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama...

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma hakkında siyah-beyazlılarda Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 18:22
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz: Çok iyi oynamadık ama...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Siyah-beyazlılarda mücadeleyi Rıdvan Yılmaz değerlendirdi.

İŞTE RIDVAN YILMAZ'IN SÖZLERİ:

Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk.

Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız.

DİĞER
