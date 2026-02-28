Werder Bremen-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım için tıklayın!

Bundesliga'da Cumartesi öğleden sonra Werder Bremen, Heidenheim'ı Weserstadion'da ağırlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de küme düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Şu anda lig tablosunda son iki sırada yer alan her iki kulüp de, gelecek sezon için üst ligde kalma şanslarını korumak istiyor ve zaman giderek azalıyor. Peki, Cumartesi günü Werder Bremen-Heidenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

WERDER BREMEN-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Heidenheim maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Werder Bremen-Heidenheim maçı, saat 17:30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen ile Heidenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.