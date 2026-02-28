CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Heidenheim maçında kimler sahada olacak, muhtemel 11’ler nasıl şekillenecek? Cumartesi günü Weserstadion’daki mücadelede, her iki takım da sezonu kurtarmak için sahaya çıkacak. Maç hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak, taraftarlar bunu nasıl canlı izleyebilir?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 17:15
Werder Bremen-Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Werder Bremen-Heidenheim maçı canlı anlatım için tıklayın!

Bundesliga'da Cumartesi öğleden sonra Werder Bremen, Heidenheim'ı Weserstadion'da ağırlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de küme düşme hattını doğrudan etkileyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Şu anda lig tablosunda son iki sırada yer alan her iki kulüp de, gelecek sezon için üst ligde kalma şanslarını korumak istiyor ve zaman giderek azalıyor. Peki, Cumartesi günü Werder Bremen-Heidenheim maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

WERDER BREMEN-HEIDENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Werder Bremen-Heidenheim maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Werder Bremen-Heidenheim maçı, saat 17:30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-HEIDENHEIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen ile Heidenheim arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Kocaelispor-Beşiktaş | CANLI
F.Bahçe istiyordu Milan devreye girdi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
Fenerbahçe'ye sezon sonu bedava transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 CANLI | Bayer Leverkusen-Mainz 05 16:49
Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et Hoffenheim-St. Pauli maçı canlı takip et 16:36
Emre Belözoğlu'ndan istifa tepkilerine yanıt! Emre Belözoğlu'ndan istifa tepkilerine yanıt! 16:33
"Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk" "Taraftarlarımızı uzun süredir mutlu edemiyorduk" 16:27
Mönchengladbach-Union Berlin maçı canlı anlatım Mönchengladbach-Union Berlin maçı canlı anlatım 16:12
Hatay'da kazanan Sipay Bodrum FK! Hatay'da kazanan Sipay Bodrum FK! 15:59
Daha Eski
Derbide kazanan G.Saray Daikin! Derbide kazanan G.Saray Daikin! 15:43
Cimbom deplasmanda farklı kazandı! Cimbom deplasmanda farklı kazandı! 15:42
Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-Alanyaspor maçı muhtemel 11'ler 15:36
Lider Erzurumspor FK 3 golle galip! Lider Erzurumspor FK 3 golle galip! 15:29
Le Havre-PSG maçı bilgileri Le Havre-PSG maçı bilgileri 15:19
G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03