Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine yönelik açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran ve Polonya ekibi Lech Poznan'la eşleşen Shakhtar Donetsk'in çalıştırıcısı Arda Turan yaptığı açıklamada, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" diye konuştu.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" dedi. Sepil, UEFA'nın izin vermesi halinde kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı. Konferans Ligi Play-Off'unda İsviçre temsilcisi Servette takımını eleyen Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznan'la eşleşti. İlk maç 12 Mart 2026 tarihinde Polonya'da oynanacak rövanş müsabakası ise 19 Mart 2026 tarihinde Shakhtar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.