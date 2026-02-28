CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması!

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması!

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine yönelik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 13:47
Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'den Shakhtar Donetsk ve Arda Turan açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın, "Lech Poznan maçını İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz" demecine yönelik açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran ve Polonya ekibi Lech Poznan'la eşleşen Shakhtar Donetsk'in çalıştırıcısı Arda Turan yaptığı açıklamada, "Biz savaş nedeniyle maçlarımızı Polonya'da oynuyoruz. Poznan ile Polonya'da oynamak istemem. Göztepe Kulübü müsade ederse rövanş maçımızı Gürsel Aksel Stadı'nda oynamak isteriz. Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum" diye konuştu.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise yaptığı açıklamada, "Shakhtar Donetsk ve Arda Turan'ı evimizde ağırlamayı çok isteriz, çok mutlu oluruz" dedi. Sepil, UEFA'nın izin vermesi halinde kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, "Elbette önce UEFA'nın izin vermesi gerekiyor. Arda Turan hepimizin sevdiği bir futbol adamı. O da Göztepe ve taraftarımızı çok seviyor. İsyan Marşımızı söyleyen biri. Biz Göztepe olarak kendisini burada ağırlamaktan mutluluk duyarız" ifadelerini kullandı. Konferans Ligi Play-Off'unda İsviçre temsilcisi Servette takımını eleyen Shakhtar Donetsk, son 16 turunda Lech Poznan'la eşleşti. İlk maç 12 Mart 2026 tarihinde Polonya'da oynanacak rövanş müsabakası ise 19 Mart 2026 tarihinde Shakhtar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

F.Bahçe'ye o isimden kötü haber!
Devler Ligi'nin en hızlı forvetleri açıklandı! Osimhen...
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor: 5 ayrı kent vuruldu! Tahran'dan misilleme atışları
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe o ismin geleceği hakkında kararını verdi!
F.Bahçe'de Oosterwolde'nin son durumu ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor'da Nurettin Açıkalın güven tazeledi Kayserispor'da Nurettin Açıkalın güven tazeledi 13:32
Barcelona-Villarreal maçı yayın bilgisi! Barcelona-Villarreal maçı yayın bilgisi! 13:30
Bosna Hersekli taraftarlardan Filistin'e destek! Bosna Hersekli taraftarlardan Filistin'e destek! 13:18
Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 13:17
Onuachu kariyerinde bir ilki başardı! Onuachu kariyerinde bir ilki başardı! 12:45
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 20. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 20. oldu 12:34
Daha Eski
Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasını onadı Tahkim Kurulu Dursun Özbek'in cezasını onadı 12:29
G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:02
Kasımpaşa-Rizespor CANLI Kasımpaşa-Rizespor CANLI 11:57
Leeds United-Manchester City maçı hangi kanalda? Leeds United-Manchester City maçı hangi kanalda? 11:54
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı! 00:49