Bayer Leverkusen-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Mainz 05 karşısında mağlup olursa Bundesliga'da ilk dört sıra dışına düşme riskiyle karşı karşıya. Taraftarlar ve spor severler, Leverkusen'in Bay Arena'daki performansını canlı izlemek ve kritik puan mücadelesini kaçırmamak istiyor. Peki, maç hangi kanalda, saat kaçta ve canlı yayın linki nereden takip edilebilir?

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-Mainz maçı, 28 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, saat 17:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen ile Mainz arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BAYER LEVERKUSEN-MAINZ 05 MAÇI CANLI TAKİP ET